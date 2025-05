Sesi Bauru acerta renovação de Guiga

O Sesi Bauru segue mantendo a base do time campeão na Superliga 2023/24. Depois do capitão, Éder, e do líbero, Pureza, a equipe de Bauru renovou com Guiga para a temporada 2025/2026. O ponteiro, criado na base do Sesi-SP, foi um dos melhores passadores da última temporada e vai para sua quinta temporada consecutiva no Sesi Bauru.

Depois de ser um dos nomes consolidados no título do Sesi Bauru em 2023/24, Guiga aumentou sua produção nas recepções e teve uma marca ainda melhor na última temporada, atingindo 64,9% de eficiência. O número o coloca em sexto lugar no fundamento pela Superliga 2024/25, sendo o segundo melhor entre os ponteiros.

A estabilidade defensiva, somada aos 147 pontos anotados na Superliga — a quinta melhor marca do Sesi Bauru — ajudaram a equipe a chegar nas semifinais do Paulista, Copa Brasil e Sul-Americano de Clubes, além das quartas de final da liga nacional. Nesse caminho, Guiga foi eleito o melhor jogador em quadra em duas oportunidades, levando o troféu Viva Vôlei, e espera levar os aprendizados das competições para a próxima temporada: