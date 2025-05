Grupo Escoteiros Tiradentes faz festa caipira em Bauru

O Grupo Escoteiros Tiradentes 45º SP Bauru comemora um legado de quase cinco décadas de atuação com mais uma edição da Festa Caipira. O evento gratuito e aberto a toda população acontece há pelo menos 30 anos na cidade. A de 2025 será neste sábado (24), a partir das 18h30, na sede do movimento situada na rua Moysés Leme da Silva, 4-50, Jardim América. Haverá seis barracas com venda de alimentos, bebidas e brincadeiras organizadas pelas famílias dos integrantes.

De acordo com a diretora da festa, Maria Amélia Carneiro, o objetivo principal da iniciativa é arrecadar verbas para manter em pé a organização, que é dependente de participação voluntária. Ela explica que a única fonte de renda é uma mensalidade simbólica de R$ 60 por aluno. O valor é ajustado anualmente em assembleia entre a direção e as famílias dos 100 estudantes participantes do escotismo. O espaço onde as atividades são realizadas, inclusive, é cedido pela Prefeitura de Bauru.

Segundo a presidenta do Grupo Escoteiros Tiradentes 45º SP, Zoraide Donaire Pereira Grassi, a função principal do movimento é formar bons cidadãos. "Para tanto, desenvolvemos brincadeiras que envolvem regras, trabalho em equipe, respeito às diferenças e envolvimento em trabalhos comunitários. Conforme avançam as etapas, o estudante recebe conquistas e distintivos que simbolizam sua dedicação e comprometimento", revela.