Semana Mundial do Brincar terá programação em escolas e praças

Com o tema "Protegendo o Encantamento das Infâncias", Bauru se une ao movimento nacional da Semana Mundial do Brincar, deste sábado (24) a 1 de junho, com uma programação especial promovida pela Rede Educa Bauru, em diversas comunidades, instituições e projetos sociais da cidade.

A Semana Mundial do Brincar é articulada em todo o Brasil pela Aliança pela Infância, que defende o direito de toda criança ao brincar, ao tempo livre, à imaginação e à convivência respeitosa. A proposta é inspirar adultos e comunidades a valorizarem o tempo da infância e suas experiências mais significativas.

Neste ano, a Rede iniciou as ações com uma formação para educadoras do Ensino Fundamental 1 do Núcleo de Ensino Renovado "Lydia Alexandrina Nava Cury" - NER, no último dia 5 de maio, como desdobramento do Festival de Criatividade realizado com estudantes do 7º ano. A formação visou subsidiar as professoras no planejamento de atividades de brincar com suas turmas durante a semana do evento.