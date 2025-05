Solar Tecno realiza Mega Feirão em Bauru com descontos especiais

Durante o Mega Feirão, os visitantes terão acesso a atendimento técnico e comercial especializado, com projetos analisados na hora e compras com até 20% de desconto sobre o valor padrão dos kits.

"Apesar de isso afetar o 'payback' dos sistemas fotovoltaicos ao consumidor final, a Solar Tecno foi inteligente e, em parceria com a WEG, antecipou mais de R$ 5 milhões em compras de equipamentos com exceção tarifária, dólar congelado, uma condição excelente que permite ofertas especiais", explica Thiago Gigo, CVO e Founder da Solar Tecno Energia (@thiagogigo no Instagram).

Além disso, aqueles que fecharem negócio no evento terá acesso a cinco benefícios exclusivos, válidos apenas no dia, e equipamentos com garantia WEG, marca referência no setor com mais de 60 anos de mercado.

O Brasil hoje figura na 6.ª posição no ranking mundial de geração de energia solar fotovoltaica. Com amplo potencial de crescimento, o setor é uma janela de oportunidade a investidores e ao próprio contribuinte que deseja reduzir custos e até gerar renda no âmbito do mercado livre de energia elétrica.