Melhor usar gaze ou algodão? 

Quando qualquer tipo de agente físico, químico ou biológico atua nos tecidos, ele só passa a ser uma agressão, quando desorganiza as proteínas, deixando as livres no local. O organismo tem predominantemente água e proteínas, mas estão organizadas e ligadas a outros componentes como carboidratos e lipídeos. Elas não ficam livres ou soltas e, quando assim estão, o organismo já capta isto como uma agressão e se inicia o mecanismo de defesa chamado inflamação.

Temos células, chamadas de mastócitos, que liberam histamina toda vez que encontram proteínas livres, deixando os vasos sanguíneos mais permeáveis para passar parte do plasma para os tecidos da região, edemaciando-a e gerando sinais e sintomas ditos inflamatórios como dor, inchaço, prurido, etc.

Mas, a inflamação iniciada pega mesmo, quando uma destes componentes plasmáticos chamado Fator de Hageman ou Fator XII começa a sair imediata e intensamente. Cada uma de suas moléculas que estão presentes, se ativam toda vez que encontrar superfícies eletricamente negativas, podemos dizer superfícies ásperas. Isto desencadeiam muitos mediadores que irão sustentar toda a inflamação como mecanismo de defesa. Ele também é chamado de Fator da Aspereza.

NA COAGULAÇÃO