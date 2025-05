Bauru: idosos deixam de ser principais inadimplentes no comércio

CAMPANHA

Para quem tem débitos com comércios e serviços de Bauru, a CDL oferece diversos mutirões de renegociação. "Sempre que a gente faz campanha, as dívidas de até R$ 500 são as que mais geram acordos", explica.

A próxima ação está prevista para o final de junho, com o objetivo de permitir que consumidores entrem em julho — mês das férias escolares — com o nome limpo. "Depois, temos ações antes do Dia dos Pais, da Black Friday e do Natal. A ideia é ajudar o consumidor a voltar a comprar", finaliza.