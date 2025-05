Fila recorde do INSS

Enquanto esse governo permite sem fiscalização alguma que funcionários do INSS e sindicatos roubem algo como R$ 6,3 bilhões de parte dos proventos de 9 milhões de aposentados, e a Previdência sem recursos para tal, Lula, ainda dá reajuste acima da inflação para os que ganham salário mínimo.

Esse desajustado governo também não atende de forma célere a fila que já se acumula com 2,7 milhões de pessoas (um recorde histórico) solicitando auxilio doença, novos pedidos de aposentadoria, e do programa do BCP, auxílio para idosos e deficientes, etc.

É uma perversidade o que faz o Planalto. Que indica nomes para direção do INSS e Ministério da Previdência sem qualificação profissional e ética, que ainda se lixam para esses 2,7 milhões de brasileiros que buscam seus direitos, mas são humilhados esperando por meses ou anos suas solicitações...