Entrelinhas

Repercutiu amplamente em Bauru nesta sexta-feira (23) a entrevista do ex-prefeito de Botucatu Mário Pardini ao programa Café com Política, uma parceria entre o JC/JCNET e a 96FM. Chamou a atenção dos ouvintes e internautas a postura franca e republicana do ex-prefeito. Com um dos governos melhores avaliados em rankings nacionais, Pardini falou sobre seus dois mandatos e a política partidária e eleitoral.

Pardini expôs aos jornalistas Reinaldo Cafeo, João Jabbour e Lorena Fagundes uma visão da política em sua forma mais autêntica e sem demagogia, demonstrando muita clareza sobre o papel do homem público, artigo raro na política. Diante do posicionamento político e desprendimento demonstrados, vários espectadores enviaram mensagens pedindo a ele para ser candidato em Bauru.

Lideranças

Filiado ao PSD, o ex-prefeito de Botucatu deverá ser candidato a deputado estadual, mas fez questão de dizer que Bauru deve encontrar entre seus políticos lideranças que mereçam mandatos na Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados, em Brasília. Para assistir à entrevista completa basta acessar a página do JCNET no Facebook ou no Youtube. Também no JCNET, no ícone "podcasts" ou "Cidade 360".