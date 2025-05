Bauru Basket perde para o KTO/Minas por 74 x 59

Na noite desta sexta-feira (23), o Bauru Basket foi superado pelo KTO/Minas por 74 x 59. O duelo ocorreu no ginásio Panela de Pressão, válido pela abertura da semifinal do NBB Caixa.

Mesmo com a energia de 2.106 torcedores (maior público da temporada como mandante), o Dragão teve dificuldades para executar seu plano de jogo. “A gente tinha a proposta de correr a quadra. Mas não conseguimos manter esse ritmo como gostaríamos. Além disso, no cinco contra cinco, tomamos boas decisões, mas com baixo aproveitamento. Com 30%, é muito difícil vencer uma equipe forte como o Minas”, avaliou o técnico Paulo Jaú.

Outro fator que pesou foi a saída precoce de Alex Garcia. O capitão sentiu a coxa esquerda ainda no segundo quarto e não retornou para a quadra. Em apenas 11 minutos, o Brabo havia anotado 10 pontos. “É claro que essa ausência prejudica. Ele é peça fundamental. Mas os meninos que vieram do banco se dedicaram e deram o máximo. Isso tem que ser reconhecido”, completou Jaú. O camisa 10 será reavaliado pelo departamento médico do time para saber a gravidade da lesão.