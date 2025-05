O gerente aposentado do Banco do Brasil em Bauru Antonio Claudio Ventrice faleceu aos 85 anos, em Bauru. Ele foi velado e sepultado na manhã desta sexta-feira (23), no Memorial Bauru.

“Foi um homem de valores sólidos, cuja trajetória foi marcada por dedicação, respeito e amor à família”, publicaram os familiares em rede social.

Antonio Claudio deixa a esposa, Neusa, filhos, netos e amigos. A causa da morte não foi divulgada pela família.