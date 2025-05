Du Mauad: Bauru Basket em busca da Final!

Semi do NBB começa hoje contra o Minas na Panela...

O Bauru Basket está entre os 4 melhores do NBB. Muitos poderiam considerar o “dever cumprido”. Mas a realidade é que o técnico Paulo Jaú e todo o elenco querem mais. Agora o objetivo é chegar pra disputar a final da maior competição do basquete brasileiro. O desafio começa na noite de hoje, ás 20h, na Panela de Pressão, contra o time do Minas. A série melhor de 5 jogos irá definir um dos finalistas (a outra semi tem Franca e Flamengo). A equipe mineira fez a melhor temporada da sua história na 1ª fase. Liderou de ponta a ponta e chega como favorita. Só que do outro lado tem a mística da “camisa que pesa” do Bauru. Um time de chegada. Mesmo com um orçamento inferior, todos consideram um duelo acessível. O Dragão tem chance e pode sim surpreender. Com um elenco que mistura a juventude (de Andrezão, Pedro e Gustavo Santana) com a experiência do “Brabo” Alex Garcia e a categoria do Brite (forte candidato a MVP), o Bauru Basket quer chegar à final e vencer o jogo 1 é fundamental...

O Minas tem a fama de na hora do “vamos ver” não corresponder as expectativas. Nessa temporada atípica, 2 ex-jogadores do Bauru se destacaram: Daniel Fuzaro e Jeremy Holowell. Espero que a “lei do ex” não tenha tanta força no basquete como tem no futebol. Lembrando que o jogo na Panela na fase de classificação foi disputadíssimo. Minas venceu na prorrogação, com uma bola de 3 “espírita” do argentino Franco Baralle, no estouro do cronômetro. A partida que foi muito equilibrada é mais um motivo pra dar confiança ao time bauruense. É ficar de olho no literalmente maior jogador do Brasil, o Andrezão, com os seus 2 metros e 15 de altura e no poder do “The Flash”, o Brite, pra desequilibrar a partida. Empurrado pela torcida, que vai lotar novamente a Panela, a pressão estará a favor do Dragão...