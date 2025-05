Oposta Bruna Moraes renova com o Sesi Vôlei Bauru

A maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru na Superliga 2024/25 seguirá no time bauruense. A equipe de Bauru renovou com a oposta Bruna Moraes, de 25 anos, para a temporada 2025/26, após a jogadora marcar com sucesso seu primeiro ano no time. As pontuações de Bruna Moraes durante a temporada, junto com o desempenho de toda a equipe, foram essenciais para a campanha até a final da liga nacional. A oposta, que fez sua primeira temporada com o uniforme do Sesi Vôlei Bauru, foi a maior pontuadora do time bauruense na Superliga 2024/25, com 311 pontos. Nas decisões do Paulista e da Superliga, Bruna também liderou a equipe nas pontuações. Recém-chegada na equipe, Bruna destacou a recepção da torcida e das companheiras de equipe para seu crescimento durante a primeira temporada como jogadora do Sesi Vôlei Bauru.

"Minha primeira temporada em Bauru foi muito especial para mim. Desde o começo, me senti muito bem recebida por todo mundo comissão, torcida, companheiras de equipe. Foi um ambiente que me deu segurança e confiança para crescer, e isso fez muita diferença dentro de quadra, sinto que foi uma virada de chave para mim e eu cresci muito como atleta", disse Bruna.

No seu primeiro ano, Bruna Moraes marcou a temporada do Sesi Vôlei Bauru ao ser a maior pontuadora do time na final do Paulista (17 pontos), na temporada da Superliga (311 pontos), e na final da liga nacional (24 pontos).