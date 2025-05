Bauru Basket enfrenta KTO/Minas em 1º jogo da semifinal

Nesta sexta-feira (23), o Bauru Basket inicia a disputa da semifinal do NBB Caixa contra o KTO/Minas. O jogo 1 da série melhor de cinco será às 20h, no ginásio Panela de Pressão, com transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e do Basquet Pass (plataforma de streaming). Pela quarta vez consecutiva, os ingressos para acompanhar o Dragão se esgotaram em poucas horas de comercialização.

Líder da fase de classificação, a equipe mineira vem embalada por duas "varridas": primeiro sobre o Desk Manager/Mogi, nas oitavas, e depois sobre o R10 Score/Vasco da Gama, nas quartas. Já o time bauruense (5º colocado na etapa regular) superou o Paulistano (3 x 2) e depois eliminou o São Paulo (3 x 0).

O técnico Paulo Jaú destacou a campanha do Bauru até aqui. "É muito bacana chegar à semifinal pela segunda temporada consecutiva. Ainda mais pelo equilíbrio que marcou a atual edição do NBB. No começo, não éramos cotados para estarmos entre os quatro, talvez nem entre os seis primeiros. Então isso mostra a força do nosso trabalho e da nossa torcida", destacou o treinador.