Campanha do Agasalho começa em Bauru com apoio da AFPESP

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Afpesp) iniciou a tradicional Campanha do Agasalho. Com o lema "Um ato de amor que aquece", a ação mobiliza associados, colaboradores e a sociedade civil para arrecadar roupas e cobertores que ajudarão a proteger do frio pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"Nosso objetivo é alcançar um número expressivo de doações e levar um pouco de conforto a quem mais precisa neste inverno", destaca Artur Marques, presidente da Afpesp.

A arrecadação de peças de frio vai até o dia 20 de junho. Podem ser doados itens como blusas, calças, jaquetas, cachecóis, moletons, casacos, luvas, meias e cobertores para adultos e crianças de todas as idades. Os itens devem estar limpos e em boas condições de uso. As arrecadações serão destinadas a instituições que atuam com populações em situação de vulnerabilidade.