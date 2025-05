OAB Bauru promove Passeio Ciclístico no 'Maio Amarelo'

A subsede em Bauru da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) promove neste domingo (25), às 8h, o Passeio Ciclístico Maio Amarelo, ação de conscientização durante a campanha internacional por mais segurança no trânsito. O ponto de encontro será a Praça da Copaíba, na Getúlio Vargas. O objetivo é estimular atitudes responsáveis, promover o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e envolver a comunidade em uma atividade educativa e inclusiva. A programação começa às 8h com acolhimento e inscrições; às 8h30, os participantes recebem orientações de segurança, e o passeio tem início às 9h, com trajeto que sai da Getúlio Vargas e vai até a rotatória final da avenida José Affonso Aiello. Os oito modelos de camisetas oficiais do passeio já estão à venda por R$50. Foram produzidas apenas 100 unidades, que devem ser reservadas e retiradas na subsede da OAB Bauru a partir de hoje (23).