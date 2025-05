Voluntários restauram relógio de paróquia em Bauru

A dupla Jaime Prado e Roberto Pinheiro restaura de forma voluntária o antigo relógio Michelini da Paróquia Santa Terezinha, em Bauru. A peça, inaugurada em 1948, foi doada pela Colônia Portuguesa e é uma das 1.200 fabricadas em São Paulo entre 1908 e 1969. A restauração conta com a doação de três placas de acrílico leitoso.

"Cada peça e cada engrenagem restaurada dos relógios antigos é gratificante, porque vamos preservando e mantendo a história. Somos vistos como malucos e loucos, até dizem que é coisa velha e peça de museu", conta.

O trabalho é realizado no Recanto dos Pássaros e no Recanto do Girassol Vermelho, ambos em meio à natureza, em Bauru.