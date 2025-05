Entrelinhas

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, pode estar em seus últimos dias no cargo. É o que diz a revista Carta Capital. Apesar do recente avanço com a aprovação do plano da Petrobras para a proteção da região da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira pressiona por sua demissão.

Hemodiálise

O vereador Dário Dudario (PSD) pediu nesta quinta-feira (22) um levantamento da Prefeitura de Bauru para avaliar a viabilidade para a implantação de uma sala de hemodiálise em parceria com hospitais ou clínicas médicas particulares que comportem a inclusão de pelo menos quatro cadeiras para o tratamento dos pacientes renais crônicos em Bauru.