Santos cai nos pênaltis para o CRB em volta de Neymar

O Santos está fora da Copa do Brasil. A equipe foi eliminada pelo CRB na terceira fase da competição, na noite de quinta-feira (22), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo marcou o retorno do atacante Neymar, que voltou aos gramados após mais de um mês afastado por lesão.

Mesmo com a presença do camisa 10, o Alvinegro Praiano não conseguiu superar o time alagoano no tempo regulamentar. A vaga foi decidida nos pênaltis, com vitória do CRB por 5 a 4. A cobrança decisiva foi defendida pelo goleiro Matheus Albino, que parou o chute de Zé Ivaldo e garantiu a classificação do Galo da Praia.

Após a partida, Neymar foi questionado sobre uma possível renovação de contrato com o Santos, mas evitou se comprometer. "Não sei", disse o jogador, sem dar mais detalhes.