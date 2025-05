Estêvão descomplica em 3min, Palmeiras bate Ceará e se classifica

O Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0, na noite desta quinta (22), no Allianz Parque e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe de Abel Ferreira já tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Castelão.

Estêvão (2) e Flaco López marcaram os gols da partida, mas o brilho ficou com a joia palmeirense. O primeiro foi marcado em rebote de cobrança de pênalti, desperdiçado pela própria joia palmeirense, e o segundo foi um golaço no ângulo após bela jogada individual. Flaco, em lance de oportunismo, fechou a conta na reta final do 2º tempo.

Além da vaga, o Alviverde garantiu R$ 3,6 milhões. O bônus faz parte da premiação dada pela CBF aos 16 sobreviventes no torneio. A próxima fase será disputada somente no final de julho. Os duelos das oitavas sairão em sorteio, ainda sem data marcada.