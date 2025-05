Noroeste estreia contra Grêmio Prudente dia 21/6, no Alfredão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (22) à tarde a tabela definitiva com as datas e horários dos jogos da primeira fase da Copa Paulista Sicredi 2025. O Noroeste, que folga na primeira rodada, estreia daqui um mês contra o Grêmio Prudente, no dia 21 de junho, um sábado, às 19h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Todas as partidas do Alvirrubro, em casa, serão aos finais de semana.

A Copa Paulista conta com 23 clubes participantes, divididos em três grupos com seis equipes e um grupo com cinco. Na primeira fase do torneio, todos jogarão entre si, em turno e returno, com os quatro melhores colocados de cada grupo avançando às oitavas de final.

Nas oitavas, quartas e semifinais, as equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta. O vencedor no placar agregado avança à próxima fase, com empates sendo decididos nos pênaltis. A final da competição seguirá o mesmo modelo. O campeão escolherá entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. O vice-campeão ficará com a vaga restante.

O Noroeste é bicampeão da Copa Paulista, tendo conquistado o troféu em 2005 e 2012.