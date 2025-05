Conselho Gestor de Saúde de Bauru abre inscrições para eleições

Até o próximo dia 30 de maio de 2025, o Conselho Gestor de Saúde Bauru estará com inscrições abertas para candidaturas às eleições para o mandato de dois anos, não excedendo a 12 titulares e 12 suplentes entre usuários e servidores. Os Conselhos Gestores do Sistema Único de Saúde foram criados pela Lei Municipal Nº 13.325, de 2002, com o intuito de assegurar a participação dos usuários e dos prestadores de serviço juntamente com os administradores na gestão e decisões acerca das unidades de saúde do município.

A inscrição pode ser feita seguindo as instruções publicadas no Diário Oficial. Os candidatos eleitos serão responsáveis por representar a parcela usuária dos serviços de saúde e a parcela trabalhadora responsável pelos centros de atendimento ao público. Pela participação em reuniões e assembleias, esses membros eleitos poderão garantir que as decisões tomadas pela Prefeitura atendam o melhor interesse coletivos dos serviços públicos de saúde no município. Os candidatos eleitos também devem propor, comunicar, discutir as decisões do Conselho.

O Conselho será composto por 50% de trabalhadores da saúde e 50% de usuários do município. Dentre os trabalhadores de saúde, metade desses participantes deverão ser representantes dos profissionais; a outra metade será indicada pelo gestor e prestadores de serviços de saúde. Terão direito a se candidatar como representante dos usuários e a votar os moradores que comprovarem residência no Município de Bauru.