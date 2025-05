Cadu, atleta com 10% da visão, conquista título PCD de karatê

O jovem Carlos Eduardo Alba Alves, o Cadu, sagrou-se campeão mais uma vez de karatê, desta vez da etapa de São Bernardo do Campo do Campeonato Paulista. Cadu tem apenas 10% da visão e disputa a categoria Kata Sub-14 para PCD (baixa visão). No pódio, ele comemora com o pai Carlos Vinícius Alves e a mãe Ana Paula Alba.

Cadu faz parte do Projeto Karatê Cidadão, desenvolvido pela Associação de Karatê Shotokan de Bauru e Bauru Tênis Clube (BTC), com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semel). O treinador da equipe é José Henrique Camilo. A iniciativa foi fundada em 2021 e busca promover, de forma gratuita, a prática da arte marcial, incluindo a formação de cidadãos e a promoção de valores como respeito e disciplina.