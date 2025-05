Bauru reforça pediatria nas UPAs Bela Vista e Geisel

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, informou que vai ampliar, a partir desta quinta-feira (22), o atendimento de pediatria nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Bela Vista e Geisel/Redentor. A medida tem como objetivo reduzir a espera dos pacientes, pois neste período a demanda aumenta por conta dos casos respiratórios, que afetam principalmente as crianças.

A UPA Bela Vista terá reforço com mais um médico pediatra das 10h às 22h, e a UPA Geisel/Redentor contará com mais um médico pediatra das 7h às 13h e das 19h até a 1h do dia seguinte. Estes profissionais vão atuar em todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. As UPAs Bela Vista e Geisel já possuem três pediatras em todos os períodos, e com o reforço de mais um pediatra, a espera para as consultas deve diminuir.

Outra ação do município será a implantação da pediatria na UPA Mary Dota. A unidade está com obras de ampliação, e a previsão é que o atendimento com pediatras tenha início no segundo semestre deste ano.

Unidades básicas