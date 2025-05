Hóquei Bauru disputa abertura do primeiro turno em Sertãozinho

O Atlético Hóquei Bauru disputou no último sábado (17) a abertura do primeiro turno do Campeonato Paulista de Base e Seniores 2025, em Sertãozinho. A equipe conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel). Com 37 crianças, Bauru participou nas categorias Sub-10, Sub-12, Sub-12 Iniciantes, Sub-12 Feminino e Sub-14 na abertura do primeiro turno.O confronto na categoria Sub-10 foi com Sertãozinho, com vitória dos anfitriões. Já nas demais categorias, o Atlético Hóquei Bauru enfrentou Sertãozinho e Mogiana, vencendo todas as partidas. Além disso, três atletas integraram a equipe Sênior Feminina/Sub-17.

Os treinos da Escolinha do Atlético Hóquei Bauru acontecem no ginásio Raduan Trabulsi Filho, na Vila Santa Luzia, gratuitamente, às segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h30, turmas de iniciantes, e das 19h30 às 21h, dos avançados. Aos sábados, das 9h às 10h30, turmas de iniciantes, e das 10h30 às 12h, dos avançados. Durante os treinos, crianças de 6 a 16 anos podem se inscrever gratuitamente para os treinos de hóquei.