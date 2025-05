Curso da Igreja Adventista foca em combate ao cigarro eletrônico

A 33ª edição do curso para parar de fumar, organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia do Centro de Bauru, foca neste ano no combate ao uso de cigarros eletrônicos — principalmente entre os jovens, ressalta a médica e coordenadora do departamento de saúde da igreja Sandra Mara Lima.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas através de formulário online disponível no perfil do Instagram @adventistasbauru ou pelo WhatsApp em contato com os números (14) 98101-9800 e (14) 99601-5173.

Ministrado por médicos e profissionais voluntários, de acordo com a organizadora, o curso oferece orientações em grupo e individual, palestras, apoio psicológico, acompanhamento e até emissão de certificado aos interessados em abandonar o vício.

O destaque ao combate de cigarros eletrônicos, de acordo com a médica, se deve à grande proliferação do produto entre os jovens, que são atraídos por fatores como como cores e sabores. Em alguns casos, isso vem acompanhado da falsa promessa de ajudar a estagnar o vício no tabaco comum. "O problema é que ele chega a ser ainda mais prejudicial e fatal", justifica a coordenadora.