Sebrae-SP está com inscrições abertas ao 'ALI Produtividade'

Totalmente subsidiado pelo Sebrae-SP, o programa oferece orientações práticas e acessíveis para implementar pequenas mudanças nos processos, no atendimento ao cliente e na apresentação dos produtos, gerando impactos positivos no faturamento e na produtividade do negócio.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 1 de junho pelo link disponível a partir do QR Code nesta página. Os atendimentos personalizados terão início em maio.

Os participantes terão como benefícios o aumento da produtividade e faturamento com a utilização de metodologia comprovada com resultados expressivos; acompanhamento especializado e atendimento individual com um Agente Local de Inovação (ALI) durante quatro meses; identificação de oportunidades com o auxílio de um agente para encontrar, de forma simples e eficaz, formas de inovação no dia a dia; encontros com outros empresários para networking e acesso a ferramentas exclusivas.

O programa inclui pelo menos oito encontros individuais, focados nos desafios específicos da empresa, com orientação dos profissionais qualificados do Sebrae-SP. Também contempla dois encontros coletivos para troca de experiências e aprendizado em grupo sobre como implementar a inovação de forma acessível.

Podem participar micro e pequenas empresas com até um ano de CNPJ que não tenham participado do programa ALI em 2024.