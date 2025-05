Entrelinhas

A juíza concordou. "[São fatos que] precisam do devido aprofundamento em sua apuração para que se tenha melhores condições de entendimento sobre eventuais ilicitudes", afirma decisão da magistrada.

Infraestrutura

Moradores do bairro Chácaras Cornélias, em Bauru, têm reclamado da demora do Departamento de Água e Esgoto (DAE) em instalar infraestrutura de saneamento no local. As queixas levaram o vereador Edson Miguel (Republicanos) a reiterar à autarquia um requerimento solicitando a finalização da rede de esgoto. "A falta da rede coletora de esgoto prejudica os moradores, podendo ocasionar problemas de saúde", afirma o parlamentar