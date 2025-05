Evento discutirá bioética nesta quarta-feira em Bauru

Acontece nesta quarta-feira (21), no Unisagrado o momento informativo sobre Bioética e Ecologia Integral. O evento é realizado com apoio do Centro Universitário São Camilo, Unisagrado, Diocese de Bauru através do setor de Educação e Cultura.

O evento é realizado pelo professor Carlos Ferrara, pró-reitor acadêmico do Centro Universitário São Camilo. As inscrições são gratuitas. Inscrições feitas pelo site, garantem certificado, mas já foram encerradas. As presenciais, vão até esta quarta-feira (21), mas não garantem certificado. O evento acontece no Auditório João Paulo II dentro do Unisagrado, das 19h às 21h30.

Serviço