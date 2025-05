Cão da PM faz 1º salto de paraquedas em treino tático em SP

No Brasil, apenas o Exército possui cães paraquedistas. Por isso, Coyote, que conseguiu saltar de paraquedas sem apresentar alterações de comportamento, tornou-se um símbolo de coragem, preparo, confiança e profissionalismo. O treinamento ocorreu em abril, em Boituva, no interior do estado.

O cão policial Coyote fez história na Polícia Militar de todo o Brasil ao ser o primeiro a saltar de paraquedas durante um treinamento de intervenção tática. O pastor-belga malinois, de 3 anos, pertence ao Canil da corporação, na zona norte de São Paulo, e atua junto ao Grupo de Ações Táticas Especiais da PM (Gate) em ocorrências mais complexas. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo.

“Quando o Coyote chegou aqui no Canil, era muito agressivo, desde filhote. Porém, ele foi treinado com os melhores adestradores da Polícia Militar, pertencentes ao 5º Batalhão de Policiamento de Choque, para que soubesse quando e como usar toda aquela agressividade”, explicou o cabo Diego Albuquerque, tutor do animal.

O pastor-belga foi selecionado para realizar o salto após participar de diversas ocorrências e treinamentos semelhantes, como descidas de rapel. Desde o embarque no avião até o momento do salto, o animal permaneceu tranquilo, mesmo com todo o equipamento que utilizava durante a atividade, revelou o tutor.

Albuquerque, que considera Coyote um verdadeiro amigo e parceiro de trabalho, afirmou que esse tipo de treinamento é de extrema importância, pois agora a polícia poderá contar com um cão que, além de possuir faro aguçado, tem treinamento específico para imobilizar suspeitos em ocorrências que exijam rapidez e o uso de aeronaves.