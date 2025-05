Sesi Vôlei Bauru renova com Léia para temporada 2025/26

Após anunciar a renovação de Dani Lins, o Sesi Vôlei Bauru seguirá com outra líder do elenco na temporada 2025/26. A líbero do time bauruense, Léia, vai para sua quarta temporada consecutiva no time de Bauru, após chegar em três finais na última temporada e ser uma das melhores de sua posição na Superliga.

Com muita identificação com o projeto bauruense, no qual chegou em 2022/23, e uma grande parceria com a capitã, Dani Lins, Léia foi uma das líderes do Sesi Vôlei Bauru na caminhada até a final da Superliga 2024/25. Nas estatísticas, foi a sexta melhor passadora da liga nacional, com 63% de eficiência.

Além da ótima temporada em 2024/25, Léia é multicampeã com clubes e pela Seleção Brasileira. A atleta do Sesi Vôlei Bauru já foi tetracampeã da Superliga, hexacampeã Sul-Americana de Clubes, e tem um tricampeonato de Grand Prix com o Brasil. Junto aos títulos coletivos, Léia também já foi eleita cinco vezes a melhor líbero do Sul-Americano de Clubes.