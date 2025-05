Destaque no Sul-Americano, Douglas Pureza renova com o Sesi Bauru

Eleito melhor líbero do Sul-Americano de Clubes 2025, Douglas Pureza seguirá no Sesi Bauru por mais uma temporada. Um dos melhores de sua posição na Superliga, Pureza vai para sua quinta temporada consecutiva com o Sesi Bauru, a nona no projeto do Sesi-SP.

Além do seu prêmio individual no campeonato continental, o atleta do Sesi Bauru foi destaque, tendo a terceira melhor marca de eficiência de passe da Superliga 2024/2025, com 66,5%. O grande desempenho do líbero durante toda a temporada ainda resultou em dois prêmios Viva Vôlei, quando eleito melhor jogador em quadra.

Pureza tem uma longa relação com o Sesi Bauru, chegando ao projeto de vôlei do Sesi-SP aos 17 anos, quando a equipe ainda era sediada no Sesi Vila Leopoldina. Desde então, o líbero se desenvolveu e permaneceu no Sesi-SP, saindo apenas por uma temporada, em 2020/21, para a equipe de Monte Carmelo, e define a possibilidade de crescimento como um dos motivos para uma parceria de longo prazo: