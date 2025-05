Noroeste abraça campanha do agasalho e convoca torcida para doar

O Esporte Clube Noroeste abraçou a 11.ª Campanha do Agasalho para Pessoas e Pets da Unimed Bauru e passou a ser não só um ponto de coleta das doações, mas também uma voz de conscientização dessa importante ação social. O objetivo é arrecadar agasalhos, roupas em geral, inclusive calçados, e rações para cães e gatos. A campanha já começou, e os organizadores desejam arrecadar o maior número de donativos o mais rápido possível, para atender famílias em vulnerabilidade social de Bauru antes da chegada do inverno, que se inicia em 20 de junho e segue até 23 de setembro.

Os torcedores do Norusca e a população como um todo podem trazer itens novos ou seminovos em bom estado de conservação à portaria do clube, na rua Benedito Eleutério, 4-10, ao lado do Ginásio Comendador Cláudio Amantini, o popular Panela de Pressão. Os dias e horários para doação são de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30, e aos sábados, das 7h às 12h.