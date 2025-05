Ingressos do jogo 1 da semifinal à venda a partir de quarta-feira

A série melhor de cinco, válida pela semifinal do NBB Caixa, começa na sexta-feira (23), às 20h, no ginásio Panela de Pressão

O Bauru Basket inicia nesta quarta-feira (21), a partir das 9h, a venda de ingressos para o primeiro jogo da semifinal do NBB Caixa contra o KTO/Minas. A abertura da série melhor de cinco será na sexta-feira (23), às 20h, no ginásio Panela de Pressão, com a promessa de casa cheia mais uma vez.

As entradas terão os seguintes valores: R$ 15 para o setor de arquibancadas (mediante a doação de 1kg de alimento não perecível ou uma peça de roupa de frio); R$ 70 para o setor das cadeiras cativas; e R$ 90 para as cadeiras de quadra. Crianças de até sete anos não pagam.