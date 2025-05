Michel Augusto entra no Top 3 mundial após bons resultados

O primeiro atleta olímpico do Sesi Judô, Michel Augusto é agora o terceiro melhor judoca do mundo na categoria até 60kg. A Federação Internacional de Judô (IJF) atualizou o ranking internacional na última segunda-feira (19), com o judoca do Sesi Botucatu subindo seis posições após resultados expressivos no cenário internacional.

Em março de 2025, Michel já havia feito história, sendo o primeiro judoca do Sesi-SP a figurar entre os dez melhores judocas na categoria até 60kg. Desde então, o atleta do Sesi Judô foi medalhista no Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia (a primeira medalha da história do Sesi-SP em um Grand Slam), e campeão do Pan-Americano e Oceania Sênior.

O resultado no torneio na Geórgia e o título continental resultaram em 1500 pontos para o judoca do Sesi Botucatu, alçando-o para a terceira colocação. Michel fica atrás apenas de Ryuju Nagayama (2º), medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 — tendo vencido o atleta brasileiro nas oitavas de final —, e Luka Mkheidze (1º), medalhista de prata em Paris 2024 e bronze em Tóquio 2020.