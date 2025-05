DAE realiza manutenção no reservatório elevado Infante D.Henrique

As equipes da Divisão Técnica e da Eletromecânica do DAE realizarão manutenção no reservatório elevado Infante Dom Henrique (Shopping), com início na manhã desta quarta-feira (21) e previsão de conclusão para o final da tarde do mesmo dia.

Durante a execução dos trabalhos, o abastecimento poderá ser afetado nos bairros Jardim Infante Dom Henrique, Jardim Planalto, Vila Aeroporto, Jardim Estoril 4, Vila Mariana, além das partes altas do Jardim Aeroporto e Jardim América. Aproveitando a parada no abastecimento, também será realizada, simultaneamente, manutenção no registro de água no cruzamento entre as ruas Ignácio Alexandre Nasralla com a rua Araújo Leite. O DAE solicita aos consumidores dessas regiões que façam uso racional da água armazenada em suas caixas d'água, priorizando as necessidades básicas de consumo e higiene. Residências e estabelecimentos comerciais que dispõem de reservatório domiciliar com capacidade adequada para 24 horas não deverão enfrentar maiores dificuldades durante o período de manutenção.

A normalização do abastecimento ocorrerá gradativamente após a conclusão dos serviços. Para atendimento em casos emergenciais de falta de água, o DAE disponibiliza o serviço de abastecimento por caminhão-pipa, que pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares todos os dias, inclusive aos domingos e feriados.