Banheiro da Rodoviária de Bauru é interditado para reforma

O banheiro masculino do Terminal Rodoviário de Bauru foi interditado para reforma após virar alvo de novas queixas de precariedade no local. As reclamações de sanitários sem mictórios, falta de portas nas cabines e vazamentos no teto enviadas por usuários do serviço público ao JC foram repassadas à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdurb). Questionada sobre o assunto na última segunda-feira (19), a empresa, no mesmo dia, bloqueou o acesso ao espaço e encaminhou uma nota informativa ao JC afirmando que reparos nos banheiros já estavam previstos para esta semana.

De acordo com a assessora da presidência da Emdurb, Ieda Maria de Souza, a interdição será de 15 dias e os usuários devem usar o banheiro de pessoas com deficiência situado ao lado enquanto as obras durarem. A assessora também informou que assim que forem finalizadas as correções no vazamento do sanitário masculino, o feminino também será ajustado.

Imagens obtidas pelo JC também revelam que um dos toaletes dos homens não tem descarga e está bloqueado de forma improvisada com um cabo de madeira fixado na porta. O usuário Luiz Antonio Libel, que vem frequentemente de São Paulo a Bauru visitar a mãe, destaca que as condições de uso têm piorado nos últimos seis meses. "Vazões sempre ocorrem, mas dessa vez está até sem mictórios e portas nas cabines. Não dá para usar", conclui.