Secretaria de A. Social vai a SP no lançamento do 'SuperAção'

A secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim, participou nesta terça-feira (20) do lançamento do Programa 'SuperAção SP', do Governo do Estado, em São Paulo. O evento contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas e da secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, de prefeitos e secretários de municípios. Bauru esteve representado com a prefeita Suéllen Rosim, a secretária Lúcia Rosim, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elaine Lúcia Pallone Costa Dias, e por diretoras da Secretaria de Assistência Social.

O 'SuperAção SP' é um programa voltado à superação da pobreza por meio do atendimento personalizado às famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é criar condições para que essas famílias tenham apoio e acesso a oportunidades para alcançar emancipação e autonomia.

Elaborado a partir da análise de mais de 60 iniciativas bem-sucedidas de combate à pobreza ao redor do mundo e do diálogo com as principais referências globais sobre o tema, o programa vem sendo construído há mais de um ano para atender as necessidades das famílias paulistas em situação de vulnerabilidade. "Queremos que as pessoas conquistem direitos sociais. Esses direitos vão ser possíveis por meio da renda, do aumento do poder aquisitivo. O mais importante é garantir o direito ao trabalho e à emancipação", disse o governador Tarcísio de Freitas no lançamento do programa.