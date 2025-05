Plebiscito com voto eletrônico contribuiu para urnas digitais

Há exatos 30 anos, em 21 de maio de 1995, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) realizava a primeira experiência com voto eletrônico no estado, contribuindo para o processo de informatização da Justiça Eleitoral. Naquele ano, computadores adaptados, conhecidos como coletores eletrônicos de voto (CEV), foram utilizados em plebiscitos sobre a formação de novas cidades. As consultas populares aprovaram a criação dos municípios de Gavião Peixoto, Jumirim e Paulistânia, desmembrados de Araraquara, Tietê e Agudos, respectivamente.

A votação bem-sucedida em São Paulo representou mais um impulso para a criação das urnas eletrônicas, adotadas pela primeira vez no ano seguinte, nas eleições de 1996. Em 3 de outubro daquele ano, 32 milhões de brasileiras e brasileiros, um terço do eleitorado da época, votavam pela primeira vez em 57 cidades do país em cerca de 70 mil urnas eletrônicas.

Na época, os plebiscitos como voto eletrônico, via computador, em São Paulo ganharam repercussão na imprensa. Em 5 de maio de 1995, uma reportagem da Folha de São Paulo estampava: "TRE paulista testará voto eletrônico dia 21". O texto informou que 4.185 eleitores de Jumirim (distrito de Tietê), Gavião Peixoto (Araraquara) e Paulistânia (Agudos) iriam decidir se as suas regiões deveriam ou não se emancipar e explicou o funcionamento dos coletores eletrônicos de voto (CEV).