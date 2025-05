Por que a tolerância, empatia e amor ao próximo estão sumindo?

Com o passar dos anos, tínhamos a nítida impressão que o mundo fosse melhorar, que o ser humano fosse evoluir e na mesma proporção, o planeta estaria sendo cuidado com maior e melhor atenção ao seu meio ambiente, suas águas cristalinas e seus oceanos, rios e matas. Essa impressão era decorrente da imagem de que com o passar do tempo, o ser humano fosse melhorando assim como o vinho nos toneis de madeira. Porém, com toda a evolução tecnológica e o aprendizado advindo do século XXI, me parece que o homem involui numa rapidez assustadora.

Não vou me ater desta vez aos ranços ideológicos, aos movimentos de extrema direita ao redor do planeta. Mas sim, ao nosso cotidiano sofrível que é prova irrefutável da involução de uma parcela significativa dos seres ditos humanos. Claro que não devo nem posso generalizar, afinal Deus me colocou no berço de um país de terceiro mundo, com todas as dificuldades e as semelhanças com uma espécie de umbral entre os povos.

Claro que podem me lembrar da vida no continente africano, porém, estes foram vilipendiados pelos países europeus que até outro dia estavam sugando suas riquezas, impondo regimes, investindo em grupos paramilitares e nos grupos terroristas que são piores do que os maus governos da região. Podem me lembrar de países pobres como Bangladesh e outros na Ásia imensa e distante. Mas, ao contrário destes países o Brasil vive numa democracia há 40 anos, depois de uma ditadura militar que dominou o país ao longo de 21 anos.