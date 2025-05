Entrelinhas

A avaliação é de que as assinaturas no requerimento contribuem para melhorar a imagem do próprio Poder Legislativo, que enfrenta desgaste - problema que atinge principalmente a base - desde o início do ano. A intenção é clara: demonstrar que a Câmara tem a sua autonomia. Eventual retirada de assinatura, afirmou um graduado aliado do governo à coluna, só daria margem à manutenção de críticas à Câmara.

Segurança

Enquanto a licitação para contratar câmeras de segurança não sai do papel, a Prefeitura de Bauru decidiu homologar um contrato para trocar as atuais concertinas (arames geralmente farpados e enrolados) das escolas municipais, que desde o início do ano enfrentam onda de furtos e invasões. Segundo o edital, a Secretaria de Educação prevê despesas de R$ 537 mil com a medida para o período de um ano.