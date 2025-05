São Paulo vence o Náutico por 2 a 1 e vai às oitavas

O São Paulo venceu o Náutico por 2 a 1 nesta terça-feira (20), no estádio dos Aflitos, no Recife, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols tricolor foram marcados por Luciano e Rodriguinho, mais um jovem revelado pelas categorias de base a decidir para a equipe comandada por Luis Zubeldía. Hélio Borges descontou no fim para o Náutico.

O São Paulo já havia vencido a partida de ida, no Morumbis, por 2 a 1, de virada. Na ocasião, Luciano também foi o autor dos gols que deram a vantagem de a equipe tricolor jogar pelo empate nesta terça-feira que, ainda assim, garantiria a classificação na Copa do Brasil.

A partida desta terça foi marcada por duas expulsões no primeiro tempo. Náutico e São Paulo tiveram de atuar a maior parte do tempo com um homem a menos em campo depois que Marquinhos e Ferraresi receberam cartão vermelho por duras entradas no adversário.