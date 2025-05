Evento regional ‘Conexão Esporte’ é realizado em Bauru

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), participou do 'Conexão Esporte', evento regional promovido em Bauru nesta terça-feira (20) pelo Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de estreitar os laços entre a gestão estadual e os municípios na construção de políticas públicas para o esporte.

A ação é uma iniciativa da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, liderada pela coronel Helena Reis, e visa fomentar parcerias, apresentar programas em andamento e ampliar o diálogo com os gestores municipais da área esportiva.

Representando o município de Bauru, estiveram presentes o secretário de Esportes e Lazer, Roger Barude, e o coordenador de Políticas Públicas para Esportes, Fellype Borges. A presença da comitiva bauruense demonstra o compromisso da cidade com a promoção do esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e bem-estar social.