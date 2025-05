Jantar Dançante pela Vila Vicentina promete noite inesquecível

No próximo dia 30 de maio, o Espaço Mantovani, localizado na Av. Elias Miguel Maluf, 1-25, Vila Pacífico, será palco de uma noite especial em prol da Vila Vicentina. A partir das 19h30, aproximadamente 350 convidados poderão desfrutar de um jantar dançante com gastronomia refinada, música animada e solidariedade.

O evento, organizado pela Vila Vicentina, tem como objetivo arrecadar fundos para a manutenção e melhoria dos serviços oferecidos aos idosos atendidos pela instituição. Com capacidade para 350 pessoas, o jantar contará com um cardápio especial, incluindo entradas sofisticadas, festival de massas e sobremesas irresistíveis. As bebidas serão vendidas à parte.

Como adquirir

Data: 30 de maio de 2025

Horário: 19h30

Local: Espaço Mantovani – Av. Elias Miguel Maluf, 1-25 – Vila Pacifico, Bauru – SP

Ingressos: Jantar incluso no ingresso. Bebidas à parte.

Venda de ingressos: https://www.guicheweb.com.br/jantar-dancante-vila-vicentina_42269

Contato para compras e informações (WhatsApp): (14) 3103-0055