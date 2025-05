Marcos Pontes conduz reunião técnica final do 10º Arraiá Aéreo

Nesta segunda-feira (19), foi realizada no Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4) da Polícia Militar, em Bauru, a reunião técnica de alinhamento final para o 10º Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações, conduzida pessoalmente pelo astronauta Marcos Pontes, idealizador e anfitrião do evento.

Com a presença de representantes de diversos setores civis e militares, o encontro teve como objetivo revisar todos os detalhes operacionais, logísticos e de segurança – tanto em solo quanto no espaço aéreo – a fim de garantir uma experiência segura e inesquecível ao público esperado nos dias 7 e 8 de junho, no tradicional Aeroclube de Bauru.

Estiveram presentes na reunião representantes de diversos órgãos e instituições, entre eles: Emdurb, Sedecon, Secretaria de Educação, Polícia Rodoviária, Polícia Militar – Águia, Polícia Civil, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Sesc Bauru, Senac, Senai, Semel, Sear, Secretaria de Cultura, Sagra, NAV Brasil, Semma, Fundo Social de Solidariedade, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Tiro de Guerra, Seplan, GOT e Aeroclube de Bauru. A diretoria da Fundação Astronauta Marcos Pontes também marcou presença, assim como voluntários e apoiadores do evento, entre outros parceiros envolvidos na realização do evento.