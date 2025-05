Judô do Sesi-SP tem recorde de convocados para o Mundial Sênior

O Sesi Judô vem sendo destaque internacional em 2025 e fez história novamente. A equipe de Desempenho do Sesi-SP, sediada no Sesi Botucatu, teve quatro atletas convocados — 20% da Seleção Brasileira — para o Campeonato Mundial Sênior de Judô, o maior torneio da modalidade no ano. Shirlen Nascimento, Michel Augusto, Vinicius Ardina e Luan Almeida estarão na competição que vai de 13 a 20 de junho, sediada em Budapeste, Hungria.

A seleção de quatro atletas do Sesi Botucatu é a maior da história do Sesi Judô para um Campeonato Mundial Sênior. Em 2024, a equipe de Desempenho do Sesi-SP foi representada por Michel Augusto, que retorna ao torneio em 2025, e Michael Marcelino, convocado em 2024 para compor as equipes mistas. Neste ano, Shirlen Nascimento (57kg), Vinicius Ardina (73kg, equipes mistas) e Luan Almeida (81kg) farão suas estreias no maior campeonato do calendário internacional.

A convocação dos atletas do Sesi-SP é mais um feito histórico na sequência do Sesi Judô em 2025. A equipe conquistou a primeira medalha de sua história em um Grand Slam, com Michel no torneio da Geórgia e, na sequência, a primeira medalha de uma mulher do Sesi Judô em um Grand Slam, com Shirlen, na edição do Cazaquistão.