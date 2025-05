Ex-São Bernardo e Novorizontino, Ferron reforça o Noroeste

O lateral-direito Ferron, de 26 anos, reforça o Noroeste na Copa Paulista. O jogador atuou profissionalmente no São Bernardo FC, onde foi campeão da Série A2 e obteve acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Em seguida, defendeu o Grêmio Novorizontino, com acesso na Série C do Brasileiro, além de ter passado por Linense, Betim (MG), Itabirito (MG), Pouso Alegre (MG) e, mais recentemente, pelo Santo André, na Série A2 do Paulistão.