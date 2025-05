Veja interdições programadas para esta terça-feira em Bauru

A Emdurb, por meio da Diretoria de Sistema Viário e Transportes e do Grupo de Operações de Trânsito (GOT), realizará interdições em diversas vias de Bauru nesta terça-feira (20) para serviços de pintura viária.

A partir das 7h30, haverá bloqueio no cruzamento da Rua dos Andradas com a Avenida Alfredo Maia, bem como na interseção da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Almeida Brandão. Em ambos os locais será feita a pintura de faixas de pedestres.

Mais tarde, às 8h30, o quarteirão 4 da Rua Olavo Bilac será interditado para intervenções do Departamento de Água e Esgoto (DAE).