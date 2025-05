Engavetamento na Nações deixa motorista ferida em Bauru

Um engavetamento envolvendo três carros deixou uma motorista ferida na noite desta segunda-feira (19). O caso aconteceu na quadra 36 da avenida Nações Unidas, em Bauru, região do Sambódromo. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 19h, dois dos veículos envolvidos estavam parados no trânsito quando um carro colidiu na traseira do último da fila. O impacto jogou o veículo do meio contra a traseira do terceiro carro.

As razões do primeiro impacto ainda estão sendo investigadas. A condutora do veículo foi resgata ao Pronto-Socorro Central e ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Um dos motoristas envolvidos no disse que ela bateu o peito com força contra o volante e foi resgatada sentindo muita dor.

Uma das pistas ficou interditada, mas o trânsito foi liberado por volta das 20h.