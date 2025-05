Família procura por idoso com Alzheimer desaparecido em Bauru

Familiares de João Francisco, 64 anos, tentam localizá-lo, em Bauru desde a semana passada. Ele, que tem Alzheimer, saiu de casa na manhã da última quinta-feira (15), no Parque Jaraguá, e não retornou, consta do boletim de ocorrência. Parentes temem que ele esteja desorientado e não consiga retornar para casa.

Após procurá-lo em unidades de saúde da cidade, a família formalizou o desaparecimento junto à polícia. Quem tiver informações que possam levar à localização do idoso pode entrar em contato com familiares pelo telefone (14) 99718-7648, com a Polícia Militar (PM), pelo 190, ou com a Polícia Civil, pelo 197.