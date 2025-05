Sesi Bauru renova com capitão multicampeão Éder

Tendo disputado cinco torneios na temporada 2024/25 (Paulista, Superliga, Copa Brasil, Sul-Americano e Supercopa), o capitão do Sesi Bauru analisou o desempenho da equipe na última temporada, e os ensinamentos que serão essenciais para o sucesso do time nos próximos desafios:

Na última temporada, Éder liderou o Sesi Bauru até a semifinal do Paulista, da Copa Brasil e do Sul-Americano, e chegou até as quartas de final da Superliga. Um dos mais experientes da liga nacional, o atleta foi um dos maiores pontuadores do time na Superliga, com 170 pontos.

Começando os preparativos para a temporada 2025/26, o Sesi Bauru inicia a montagem do elenco com uma renovação de peso. O capitão, Éder Carbonera, vai para sua quinta temporada consecutiva no time, a oitava pelo projeto de vôlei do Sesi-SP.

“Tenho uma expectativa muito boa em relação a próxima temporada. Tenho certeza de que vai ser uma temporada que vamos ter um grupo muito coeso, um grupo que desde o início vai estar muito focado no crescimento, no mesmo objetivo. E um aprendizado da última temporada é que a gente não pode desacelerar. Chegamos como os campeões e acabamos desacelerando um pouco, e devíamos ter feito o contrário, acelerar ainda mais. Então vai ser uma temporada de muito trabalho com um grupo que vai buscar sempre o crescimento.”, disse Éder.

Com uma carreira estrelada de múltiplos títulos pela Seleção Brasileira e por clubes, Éder também tem uma longa relação com o vôlei do Sesi-SP. O central teve outras duas passagens pelo clube, quando ainda era sediado no Sesi Vila Leopoldina, nas temporadas 2012/13, 2018/19 e 2019/20. Agora, o campeão olímpico vai para sua quinta temporada consecutiva na equipe:

“É uma relação muito especial. Já passei pelo Sesi-SP em vários momentos da minha carreira e os últimos anos têm sido um momento muito especial pra mim, sendo campeão, podendo contribuir com o desenvolvimento dos jovens, ajudando com minha experiência e tudo que já passei na minha carreira. Então acho muito importante essa troca, que tem que continuar nesse ano. Um novo ciclo, com um novo grupo, é importante desde o início tentar implementar uma filosofia, uma cultura de trabalho, de dedicação e evolução constante, porque só dessa forma vamos voltar a ter conquistas. Acho que esse é o caminho e isso diz muito sobre minha relação com o Sesi.”, completou o octacampeão da Superliga.